Covid | 197 552 nuovi casi su 1 220 266 tamponi e altri 184 decessi

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: 197.552 nuovi casi e 184 morti ?? - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 197.552 contagiati • 184 morti • 52.529 guariti +58 terapie intensive | +339 ricoveri 1… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Oggi 197.552 contagi nelle ultime 24 ore, 184 le vittime. Il tasso di positività scende dal 22% al 16,… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 197.552 i nuovi casi di coronavirus in Italia (108.304 il 7 gennaio) a fronte di 1.220.266… - ItaliaNotizie24 : Covid, 197.552 nuovi casi e 184 decessi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 197

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi diin Italia sono stati.552 a fronte dei 108.304 di ieri; i tamponi effettuati sono 1.220.266 (ieri 492.172), per cui il tasso di positivita' scende al 16,2% ( - 5,8%). Secondo il bollettino ...Sono.552 i nuovi casi diindividuati l'8 gennaio, quando in Italia sono stati effettuati 1,2 milioni di tamponi . L'incidenza scende al 16,2% dal 22% di venerdì, quando però il numero di tamponi ...Roma, 8 gen. Sono 197.552 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Centottantaquattro le ...Roma, 8 gen. (askanews) - Sono 197.552 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 184 le vittime. 52.529 i guariti. Questi i dati dell'ultimo bollettino del Ministero della ...