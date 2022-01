Costa d’Amalfi | tutte le scuole in Dad fino al 29 gennaio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – In costiera amalfitana, i sindaci decidono di appoggiare pienamente la scelta del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca di sospendere l’apertura dellee, attraverso singole ordinanze per ognuno dei comuni situati nel territorio della Divina, stanno decidendo il rinvio della presenza in aula inledi ogni ordine grado, dagli asili allesuperiorial 29. Il primo ad aver emanato già l’ordinanza è il sindaco di Minori Andrea Reale, mentre già ieri, e prima dell’annuncio del Governatore, il sindaco di Corbara aveva deciso di sospendere le attività didatticheal 24. “Il preoccupante andamento dell’epidemia da Covid-19 in costiera amalfitana richiede, ...