Così la crisi energetica ha stravolto i prezzi per famiglie e imprese (Di sabato 8 gennaio 2022) L’illusione che la transizione energetica fosse un pasto gratis è svanita nello spazio d’un mattino. L’Italia, come gran parte del mondo, sta attraversando la più grave crisi energetica di cui si abbia memoria, peggiore di quella del 1973 che fu più politico- mediatica che effettiva, non essendo mai mancato il petrolio. Una crisi, quella attuale, originata invece da un’effettiva scarsità fisica del metano che ha causato un’esplosione dei suoi prezzi e per contagio di quelli dell’elettricità, da cui questi dipendono. I prezzi all’ingrosso del metano sulla piattaforma Psv sono aumentati da meno di 2 doll/mil. Btu (British thermal unit) della metà del 2020 a punte in ottobre di 40 dollari, per ripiegare leggermente e rimbalzare a 35 doll/mil. Btu a metà dicembre. A novembre i ... Leggi su formiche (Di sabato 8 gennaio 2022) L’illusione che la transizionefosse un pasto gratis è svanita nello spazio d’un mattino. L’Italia, come gran parte del mondo, sta attraversando la più gravedi cui si abbia memoria, peggiore di quella del 1973 che fu più politico- mediatica che effettiva, non essendo mai mancato il petrolio. Una, quella attuale, originata invece da un’effettiva scarsità fisica del metano che ha causato un’esplosione dei suoie per contagio di quelli dell’elettricità, da cui questi dipendono. Iall’ingrosso del metano sulla piattaforma Psv sono aumentati da meno di 2 doll/mil. Btu (British thermal unit) della metà del 2020 a punte in ottobre di 40 dollari, per ripiegare leggermente e rimbalzare a 35 doll/mil. Btu a metà dicembre. A novembre i ...

