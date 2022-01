Cosenza, emergenza Covid: sono 21 le persone contagiate (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel Cosenza è emergenza Covid-19. La società calabrese ha comunicato che nell’ultimo screening eseguito sono risultati positivi altri quattro calciatori e quattro elementi dello staff. Salgono così a 21 le persone contagiate, tra cui 13 giocatori, e per fortuna tutti sono in buone condizioni. Si resta in attesa di ulteriori novità in vista della prossima gara, prevista per il 15 gennaio in trasferta con il Cittadella. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel-19. La società calabrese ha comunicato che nell’ultimo screening eseguitorisultati positivi altri quattro calciatori e quattro elementi dello staff. Salgono così a 21 le, tra cui 13 giocatori, e per fortuna tuttiin buone condizioni. Si resta in attesa di ulteriori novità in vista della prossima gara, prevista per il 15 gennaio in trasferta con il Cittadella. SportFace.

