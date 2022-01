Coronavirus, oggi nel Lazio quasi 15.000 casi (la metà a Roma): rapporto tamponi e positivi sale oltre 13% (Di sabato 8 gennaio 2022) Coronavirus. Il bollettino di oggi conferma una tendenza che è in atto già da settimane: l’incredibile avanzata dei contagi che potrebbero portare l’intera regione anche a slittare verso la zona arancione. E quanto, probabilmente, già a partire dalla prossima settimana. Le parole di D’Amato per il bollettino di oggi D’Amato: ”oggi nel Lazio, su un totale di 112.951 tamponi, si registrano 14.850 nuovi casi positivi (+2.945). Sono 6 i decessi (-5), 1.400 i ricoverati e 191 le terapie intensive. I guariti sono +1662. Il rapporto tra positivi e tamponi + al 13,1%. I casi nella città di Roma sono a quota 7.773. Ieri effettuati oltre 61mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022). Il bollettino diconferma una tendenza che è in atto già da settimane: l’incredibile avanzata dei contagi che potrebbero portare l’intera regione anche a slittare verso la zona arancione. E quanto, probabilmente, già a partire dalla prossima settimana. Le parole di D’Amato per il bollettino diD’Amato: ”nel, su un totale di 112.951, si registrano 14.850 nuovi(+2.945). Sono 6 i decessi (-5), 1.400 i ricoverati e 191 le terapie intensive. I guariti sono +1662. Iltra+ al 13,1%. Inella città disono a quota 7.773. Ieri effettuati61mila ...

Advertising

ilriformista : “La legge è molto chiara: permette ai presidenti di Regione di intervenire solo in zona rossa e in circostanze stra… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - tusciatimes : Coronavirus, oggi nel Lazio si registrano 14.850 casi positivi e 6 decessi - CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio quasi 15.000 casi (la metà a Roma): rapporto tamponi e positivi sale oltre 13% - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 8 gennaio: 14.901 contagi e 27 morti -