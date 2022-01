Coronavirus. Lunedì conferenza stampa di Draghi su obbligo vaccinale e nuove misure (Di sabato 8 gennaio 2022) ... sottolineando come le norme entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto - legge, approvato il 5 gennaio scorso in Cdm, nella Gazzetta Ufficiale, ed è previsto ... Leggi su avvenire (Di sabato 8 gennaio 2022) ... sottolineando come le norme entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto - legge, approvato il 5 gennaio scorso in Cdm, nella Gazzetta Ufficiale, ed è previsto ...

Advertising

PLRubicone : RT @PMTerredargine: #PMTerredargine #coronavirus #informa Ultimo aggiornamento: 7/1??Da lunedì 10 gennaio 2022 l'Emilia-Romagna è in zona gi… - PMTerredargine : #PMTerredargine #coronavirus #informa Ultimo aggiornamento: 7/1??Da lunedì 10 gennaio 2022 l'Emilia-Romagna è in zon… - News24_it : Covid Italia, le notizie di oggi: incontro governo-sindacati su scuola, da lunedì nuove regole Super Green Pass -… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Coronavirus. Da lunedì, in #Liguria, l'utilizzo del #tampone antigenico per la diagnosi di positività al #Covid sarà val… - bizcommunityit : Covid, la Liguria resta in giallo: da lunedì le nuove misure -