Coronavirus | la previsione del fisico Sestili | «La prossima settimana rischiamo 400 mila casi al giorno»

(Di sabato 8 gennaio 2022) La, in Italia, il bilancio deiquotidiani dipotrebbe toccare quota 400. Laè delGiorgio, che spiega come i contagi saranno così tanti da non essere più tracciabili. Di conseguenza l’unica fotografia dell’epidemia potrà basarsi sui ricoveri. «Siamo ancora in piena crescita con un tempo di raddoppio di circa 7 giorni e nella scorsala crescita era stata del 151%, con un tempo di raddoppio di 4-5 giorni», ha spiegato. Con un incrementole del 114%, «lapotranno essere circa 400al, ma non ...

Secondo il fisico Giorgio Sestili , fondatore della pagina Facebook '- Dati e analisi scientifiche', la crescita dell'epidemia di Covid avanza in modo esponenziale, tanto che il tempo ...La prossima settimana, in Italia, il bilancio dei casi quotidiani dipotrebbe toccare quota 400 mila. Laè del fisico Giorgio Sestili , che spiega come i contagi saranno così tanti da non essere più tracciabili. Di conseguenza l'unica fotografia ...