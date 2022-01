Coppa Italia: variazione di calendario per due partite (Di sabato 8 gennaio 2022) . Atalanta-Venezia e Napoli-Fiorentina cambiano collocamento Non solo la Serie A, anche il calendario della Coppa Italia è oggetto a variazione dopo il boom dei contagi nel mondo del calcio Italiano. Mercoledì 12 gennaio ore 17.30 Atalanta-Venezia (anziché 14.30) Giovedi 13 gennaio ore 18.00 Napoli-Fiorentina (anziché 12 gennaio alle 17.30) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) . Atalanta-Venezia e Napoli-Fiorentina cambiano collocamento Non solo la Serie A, anche ildellaè oggetto adopo il boom dei contagi nel mondo del calciono. Mercoledì 12 gennaio ore 17.30 Atalanta-Venezia (anziché 14.30) Giovedi 13 gennaio ore 18.00 Napoli-Fiorentina (anziché 12 gennaio alle 17.30) L'articolo proviene da Calcio News 24.

