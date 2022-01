Coppa Italia, Atalanta-Venezia del 12 gennaio slitta alle 17,30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Cambio di orario per Atalanta-Venezia, gara unica valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 12 gennaio al Gewiss Stadium: si giocherà con inizio alle 17,30 e non alle 14,30. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 gennaio 2022) Cambio di orario per, gara unica valida per gli ottavi di finale diFrecciarossa, in programma mercoledì 12al Gewiss Stadium: si giocherà con inizio17,30 e non14,30.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha assistito alla finale di Coppa Italia di #pallavolo femminile Serie A1 tra Conegliano… - sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - acmilan : #MilanGenoa: join us at San Siro for our Coppa Italia debut against Genoa, buy your ticket! ??? Ti aspettiamo a San… - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: Posticipate tre partite di Serie A e due ottavi di Coppa Italia ? - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ giornata ri… -