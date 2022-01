Coppa del Mondo: a Krasnoyarsk vince l’inglese Bankes, quinto posto per Michela Moioli (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2022 non é iniziato nel migliore dei modi per Michela Moioli. Dopo aver chiuso l’anno con una vittoria a Cervinia, la 26enne di Alzano Lombardo non è riuscita a ripetersi a Krasnoyarsk concludendo al quinto posto la prova di Coppa del Mondo di snowboard cross vinta dall’inglese Charlotte Bankes. Decisa a ridurre il gap che la separa dalla testa della classifica generale, la portacolori dell’Esercito ha faticato a trovare il giusto feeling con la pista russa complice una neve particolarmente aggressiva. Condizioni che non hanno messo in difficoltà soltanto la giovane seriana (quinta ad oltre due secondi dalla fuoriclasse britannica), ma anche la conterranea Sofia Belingheri che non è riuscita a cogliere l’accesso alla fase ad ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2022 non é iniziato nel migliore dei modi per. Dopo aver chiuso l’anno con una vittoria a Cervinia, la 26enne di Alzano Lombardo non è riuscita a ripetersi aconcludendo alla prova dideldi snowboard cross vinta dalCharlotte. Decisa a ridurre il gap che la separa dalla testa della classifica generale, la portacolori dell’Esercito ha faticato a trovare il giusto feeling con la pista russa complice una neve particolarmente aggressiva. Condizioni che non hanno messo in difficoltà soltanto la giovane seriana (quinta ad oltre due secondi dalla fuoriclasse britannica), ma anche la conterranea Sofia Belingheri che non è riuscita a cogliere l’accesso alla fase ad ...

