Coppa d’Africa, Kalidou Koulibaly positivo al Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Kalidou Koulibaly ha il Covid. Nel Senegal ci sono diversi contagiati. Tre giorni fa erano 9, tanto che la squadra aveva rimandato la partenza per la competizione. Oggi se ne sono registrati altri tre. I media senegalesi fanno i nomi e tra questi, purtroppo, c’è anche quello del difensore del Napoli. Koulibaly non potrà quindi giocare le prossime gare in programma nel torneo che si svolge in Camerun. Resterà bloccato nel Paese in attesa di negativizzarsi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022)ha il. Nel Senegal ci sono diversi contagiati. Tre giorni fa erano 9, tanto che la squadra aveva rimandato la partenza per la competizione. Oggi se ne sono registrati altri tre. I media senegalesi fanno i nomi e tra questi, purtroppo, c’è anche quello del difensore del Napoli.non potrà quindi giocare le prossime gare in programma nel torneo che si svolge in Camerun. Resterà bloccato nel Paese in attesa di negativizzarsi. L'articolo ilNapolista.

