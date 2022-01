Coppa d’Africa | Dagli epurati del Marocco alle stelle d’Europa | fino ai 14 Kamara e ai nuovi esotici talenti | tutta la kermesse dalla A alla Z

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ogni lettera, una storia. Scopriamo la, al via il prossimo 9 gennaio, attraverso il suo alfabeto. Algeria – È la squadra campione in carica ed anche la principale favorita per la vittoria finale. Confermata l’ossatura della squadra campione due anni e mezzo fa in Egitto, con l’aggiunta di una freccia come Said Benhrama (West Ham) nella faretra, l’Algeria gode di ottima salute. I numeri della nazionalenata da Djamel Belmadi parlano da soli: le Fennecs sono reduci da una impressionante striscia di 33 partite internazionali senza sconfitte e puntano dritte al record dell’Italia di Mancini. Beaumelle – A 44 anni, e dopo innumerevoli spedizioni al servizio di Hervé Renard, Patrice Beaumelle ha deciso di uscire dall’ombra dello “stregone bianco” più vincente degli ultimi anni, pronto a vivere la sua prima ...