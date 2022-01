Coppa d’Africa al via | gli italiani che l’hanno vissuta | Beppe Dossena | “Indimenticabile” L’arbitro Messina e “gli stadi del Mali tutti uguali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Giuseppe, detto, non ha bisogno di presentazioni. Con una laurea in scienze politiche in tasca, nella vita ha fatto un po’ di tutto e sempre piuttosto bene: è stato campione del Mondo in Spagna nel 1982 con l’Italia di Bearzot, ha tentato l’avventura in politica candidandosi alle elezioni del 1987 tra le fila del PSI, e negli ultimi tempi si è fatto apprezzare come opinionista in Rai. Soprattutto, però, è uno degli unici due tecniciad aver partecipato ad unada protagonista, guidando il Ghana fino ai quarti di finale nell’edizione del 2000, la stessa in cui il compianto Franco Scoglio portava la Tunisia in semifinale, gettando le basi per il successo di quattro anno più tardi.in Africa ha allenato anche squadre di club come i libici ...