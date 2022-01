Contagi, nuovo massimo del Veneto: 21.056. Anche 19 morti nel bollettino regionale (Di sabato 8 gennaio 2022) nuovo record dei Contagi da Coronavirus in Veneto: i positivi rilevati sono arrivati a 21.056, dato che porta il totale dall’inizio dell’epidemia a quota 749.781. I numeri sono del bollettino della Regione Veneto emesso oggi. Altro dato negativo è quello dei decessi, 19 in più rispetto a ieri, per un numero complessivo di 12.539 vittime. Peggiora Anche la situazione clinica: nei reparti ordinari sono ricoverati 1.518 malati Covid (+43), e 209 (+4) nelle terapie intensive. I casi attualmente positivi sono 172.661. Intanto arrivano a 52.876 le dosi di vaccino somministrate ieri in Veneto, dato che porta il totale delle vaccinazioni a quota 9.408.215. Si tratta di 5.792 prime dosi (3.362.490 il totale), 4.294 seconde dosi (4.087.457) e 42.790 dosi booster (1.958.265). Il ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022)record deida Coronavirus in: i positivi rilevati sono arrivati a 21.056, dato che porta il totale dall’inizio dell’epidemia a quota 749.781. I numeri sono deldella Regioneemesso oggi. Altro dato negativo è quello dei decessi, 19 in più rispetto a ieri, per un numero complessivo di 12.539 vittime. Peggiorala situazione clinica: nei reparti ordinari sono ricoverati 1.518 malati Covid (+43), e 209 (+4) nelle terapie intensive. I casi attualmente positivi sono 172.661. Intanto arrivano a 52.876 le dosi di vaccino somministrate ieri in, dato che porta il totale delle vaccinazioni a quota 9.408.215. Si tratta di 5.792 prime dosi (3.362.490 il totale), 4.294 seconde dosi (4.087.457) e 42.790 dosi booster (1.958.265). Il ...

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Agenzia_Ansa : Covid, il Giappone va verso nuovo stato emergenza. Le nuove restrizioni mirano a frenare la corsa dei contagi nel… - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi in Veneto: i positivi rilevati nella giornata di ieri sono stati 21.056, il dato più al… - RunPierwork13 : RT @Agenzia_Ansa: Nuova impennata dei contagi in Veneto: i positivi rilevati nella giornata di ieri sono stati 21.056, il dato più alto in… - Italian : Covid: nuovo record Veneto, +21.056 contagi in 24 ore -