Conferenza stampa Zanetti: «Possiamo mettere in difficoltà il Milan» (Di sabato 8 gennaio 2022) L’allenatore del Venezia Zanetti ha parlato in vista della partita contro il Milan La Conferenza stampa di Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, alla vigilia della partita contro il Milan INDISPONIBILI – «Mi dispiace non poter contare su dei giocatori importanti che avrebbero dovuto scontare il loro turno di squalifica contro la Salernitana. Dobbiamo essere bravi nel lasciarci alle spalle quanto accaduto, perché davanti abbiamo un match contro una squadra con un profilo di altissimo livello, e che pertanto richiede la massima concentrazione a livello mentale: per tal ragione dobbiamo quindi cercare di non lasciarci influenzare dalle vicende al di fuori del campo di gioco». Milan – «Questa partita l’abbiamo dovuta preparare in due giorni, un arco temporale in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) L’allenatore del Veneziaha parlato in vista della partita contro ilLadi Paolo, allenatore del Venezia, alla vigilia della partita contro ilINDISPONIBILI – «Mi dispiace non poter contare su dei giocatori importanti che avrebbero dovuto scontare il loro turno di squalifica contro la Salernitana. Dobbiamo essere bravi nel lasciarci alle spalle quanto accaduto, perché davanti abbiamo un match contro una squadra con un profilo di altissimo livello, e che pertanto richiede la massima concentrazione a livello mentale: per tal ragione dobbiamo quindi cercare di non lasciarci influenzare dalle vicende al di fuori del campo di gioco».– «Questa partita l’abbiamo dovuta preparare in due giorni, un arco temporale in ...

