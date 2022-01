Conferenza stampa Andreazzoli: «Tifo per Dionisi, ma spero finisca come all’andata» (Di sabato 8 gennaio 2022) Conferenza stampa Andreazzoli, l’allenatore dell’Empoli ha analizzato la sfida che i toscani giocheranno con il Sassuolo Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in Conferenza stampa della partita di domani contro il Sassuolo. INFORTUNATI – «Sono rientrate le situazioni dei calciatori. Fuori ci sono Luperto e Bandinelli squalificati e Romagnoli per un problema, così come Parisi. Il resto del gruppo è in condizione ma consideriamo sempre che abbiamo giocato poche ore fa. Abbiamo cercato di recuperare una condizione fisica buona, ci sarà contro una squadra dal gioco brillante». STOJANOVIC – «Con la Lazio ha fatto bene non era facile giocare contro tali individualità. Sono stati bravi tutti, ci hanno dato la possibilità di essere decisivi. Lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022), l’allenatore dell’Empoli ha analizzato la sfida che i toscani giocheranno con il Sassuolo Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato indella partita di domani contro il Sassuolo. INFORTUNATI – «Sono rientrate le situazioni dei calciatori. Fuori ci sono Luperto e Bandinelli squalificati e Romagnoli per un problema, cosìParisi. Il resto del gruppo è in condizione ma consideriamo sempre che abbiamo giocato poche ore fa. Abbiamo cercato di recuperare una condizione fisica buona, ci sarà contro una squadra dal gioco brillante». STOJANOVIC – «Con la Lazio ha fatto bene non era facile giocare contro tali individualità. Sono stati bravi tutti, ci hanno dato la possibilità di essere decisivi. Lo ...

