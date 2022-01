Conferenza stampa Allegri: «Con la Roma scontro diretto. Squalifica? Non serve dire altro» (Di sabato 8 gennaio 2022) La Conferenza stampa di Allegri: le parole alla vigilia di Roma Juve, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A Massimiliano Allegri in Conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Roma. Le parole del tecnico della Juventus: PARTITA – «Partita difficile e complicata, con la Roma che ha ottime individualità. Mourinho, dopo la sconfitta di Milano, preparerà meglio la partita. È un altro scontro diretto». SQUADRA – «Valuterò oggi la squadra perché ci son stati dei cambi. Qualcuno ha giocato un po’ di più. L’altra sera siamo stati meno brillanti perché abbiamo lavorato in settimana sulle gambe, ma ce lo ritroveremo più avanti.» Squalifica – «Ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Ladi: le parole alla vigilia diJuve, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A Massimilianoinha presentato la sfida contro la. Le parole del tecnico della Juventus: PARTITA – «Partita difficile e complicata, con lache ha ottime individualità. Mourinho, dopo la sconfitta di Milano, preparerà meglio la partita. È un». SQUADRA – «Valuterò oggi la squadra perché ci son stati dei cambi. Qualcuno ha giocato un po’ di più. L’altra sera siamo stati meno brillanti perché abbiamo lavorato in settimana sulle gambe, ma ce lo ritroveremo più avanti.»– «Ci ...

