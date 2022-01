Come sta Luca De Aliprandini dopo la caduta? Scongiurate fratture alla caviglia, domani altri esami a Milano (Di sabato 8 gennaio 2022) Luca De Aliprandini è caduto nel corso della prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro stava attaccando con grande coraggio sull’esigente pista svizzera e al penultimo intermedio era in vantaggio di 23 centesimi nei confronti dell’elvetico Marco Odermatt (poi vincitore della competizione di fronte al proprio pubblico). All’improvviso, però, nell’affrontare una porta verso sinistra, il nostro portacolori ha inforcato in maniera violenta con lo sci sinistro e si è generata una brutta torsione della caviglia. Il 31enne è finito con la schiena sulla neve e ha terminato la propria scivolata nelle reti. Nei primi frangenti si è temuto un brutto infortunio per il trentino, quest’anno già secondo in Alta Badia (suo primo podio nel massimo circuito internazionale itinerante), ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022)Deè caduto nel corso della prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro stava attaccando con grande coraggio sull’esigente pista svizzera e al penultimo intermedio era in vantaggio di 23 centesimi nei confronti dell’elvetico Marco Odermatt (poi vincitore della competizione di fronte al proprio pubblico). All’improvviso, però, nell’affrontare una porta verso sinistra, il nostro portacolori ha inforcato in maniera violenta con lo sci sinistro e si è generata una brutta torsione della. Il 31enne è finito con la schiena sulla neve e ha terminato la propria scivolata nelle reti. Nei primi frangenti si è temuto un brutto infortunio per il trentino, quest’anno già secondo in Alta Badia (suo primo podio nel massimo circuito internazionale itinerante), ...

