Come sta Luca De Aliprandini dopo la caduta? Forte dolore alla caviglia sinistra (Di sabato 8 gennaio 2022) Italia in ansia ad Adelboden, dove è in corso la prima manche del gigante di Adelboden. Luca De Aliprandini, partito con il pettorale n.7, stava attaccando con grande coraggio, tracciando delle linee strettissime. Al penultimo intermedio era in vantaggio di ben 23 centesimi sullo svizzero Marco Odermatt. Poi, In una porta blu verso sinistra, ha inforcato in maniera violenta il palo con lo sci sinistro: si è generata una brutta torsione della caviglia. L'azzurro è finito con la schiena sulla neve, prima di terminare la propria scivolata nelle reti. dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, il trentino si è rialzato, non senza fatica, ed ha indossato nuovamente gli sci. Successivamente è arrivato al traguardo, ma con il volto provato da una evidente smorfia di dolore e piegato ...

