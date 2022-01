Come la solidarietà milanese ha risposto alla crisi del Covid

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 gennaio 2022) Bisogna essere molto ottimisti per definire 2020 e 2021 anni «straordinari», ma Filippo Petrolati, pur mettendo il termine tra virgolette, non trova altro modo per definire l’unione e lanati nel periodo della pandemia, che hanno permessoFondazione di Comunità Milano, da lui diretta, di crescere in maniera esponenziale e inaspettata. «In quel momento di emergenza» – ci ha raccontato – «abbiamo avuto grande fiducia da parte di diversi donatori, sia privati sia aziende. Probabilmente hanno visto in noi un’istituzione indipendente, capace di mettere in pratica subito tantissimi progetti importanti. Sono arrivate oltre 12mila donazioni, con 30 milioni raccolti in tutto». Nata nel 2018complemento della Fondazione Cariplo, che ne copre i costi di gestione, Fondazione di Comunità è operativa solamente dal 2019, ma in ...