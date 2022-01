Combinata nordica: Samuel Costa escluso dalla Nazionale a causa del vaccino. “Sono allergico” (Di sabato 8 gennaio 2022) La vicenda vaccini è tra le più chiacchierate anche nel mondo dello sport, con Novak Djokovic che è finito su tutte le prime pagine al mondo per la nota diatriba con l’Australia. In Italia però non mancano le polemiche e, questa volta, Sono in seno alla Nazionale azzurra di Combinata nordica. Samuel Costa, tra i più forti interpreti della squadra azzurra, è infatti escluso dalla FISI ormai da più di una settimana e molto probabilmente rischia di saltare anche i Giochi Olimpici, nonostante il pass per la prova a squadre per Pechino 2022 già strappato. Le sue parole all’Agi: “Ho un’esenzione a qualsiasi tipo di vaccino da quando avevo due anni perché Sono allergico ma se per il Comitato Olimpico ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) La vicenda vaccini è tra le più chiacchierate anche nel mondo dello sport, con Novak Djokovic che è finito su tutte le prime pagine al mondo per la nota diatriba con l’Australia. In Italia però non mancano le polemiche e, questa volta,in seno allaazzurra di, tra i più forti interpreti della squadra azzurra, è infattiFISI ormai da più di una settimana e molto probabilmente rischia di saltare anche i Giochi Olimpici, nonostante il pass per la prova a squadre per Pechino 2022 già strappato. Le sue parole all’Agi: “Ho un’esenzione a qualsiasi tipo dida quando avevo due anni perchéma se per il Comitato Olimpico ...

