Combinata nordica | individuale maschile NH 10 km Val di Fiemme vince Lamparter | italiani indietro

Johannes Lamparter sfrutta al massimo l'assenza di Jarl Magnus Riiber, leader indiscusso della Coppa del Mondo 2021/2022 di Combinata nordica e vince l'individuale maschile NH/10 km della Val di Fiemme. L'austriaco, già primo dopo la prova di salto, sfrutta alla grande l'occasione di partire con il primo pettorale e non si fa mai raggiungere dagli avversari. Al secondo posto, distante 16.5, il tedesco Vinzenz Geiger, che batte in volata il connazionale Eric Frenzel, terzo al traguardo a 16.7. Al quarto posto, un ottimo Joergen Graabak, distante 30.2, che svernicia il tedesco Johannes Rydzek e l'austriaco Mario Seidl, rispettivamente quinto e sesto con lo stesso tempo, a 30.7 dalla vetta. Tra i due al photofinish ha prevalso il tedesco. Settimo, con il miglior tempo ...

