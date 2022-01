Colonne d’Ercole, scoperto il “confine del mondo”? Scoppia la polemica tra gli studiosi (Di sabato 8 gennaio 2022) Scoperti resti delle Colonne d’Ercole? In Spagna è stata individuata la possibile ubicazione del Tempio di Ercole Gaditano, una delle vestigia più misteriose dell’antichità, che ha alimentato nella letteratura classica la leggenda sul limite estremo del mondo conosciuto. Nuovi ritrovamenti archeologici diretti da un team dell’Istituto Andaluso del Patrimonio Storico indicherebbero che il tempio di Ercole Gaditano a Cadice, sulla costa atlantica della Spagna, sarebbe stato più grande di quanto si pensasse, estendendosi più a nord, verso la spiaggia di Camposoto a San Fernando. Secondo il delegato alla cultura della Giunta di Cadice, Mercedes Colombo, sarebbe stata identificata con maggior precisione l’area in cui si trovava il leggendario tempio di Ercole: era “molto più grande, molto più ampia”, al punto che copriva due attuali comuni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Scoperti resti delle? In Spagna è stata individuata la possibile ubicazione del Tempio di Ercole Gaditano, una delle vestigia più misteriose dell’antichità, che ha alimentato nella letteratura classica la leggenda sul limite estremo delconosciuto. Nuovi ritrovamenti archeologici diretti da un team dell’Istituto Andaluso del Patrimonio Storico indicherebbero che il tempio di Ercole Gaditano a Cadice, sulla costa atlantica della Spagna, sarebbe stato più grande di quanto si pensasse, estendendosi più a nord, verso la spiaggia di Camposoto a San Fernando. Secondo il delegato alla cultura della Giunta di Cadice, Mercedes Colombo, sarebbe stata identificata con maggior precisione l’area in cui si trovava il leggendario tempio di Ercole: era “molto più grande, molto più ampia”, al punto che copriva due attuali comuni. ...

