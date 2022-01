Colloquio Putin - presidente kazako per 'ristabilire ordine' (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un "lungo Colloquio" con il suo omologo kazako Kassym - Jomart Tokayev con l'obiettivo di "ristabilire l'ordine" nel paese dopo le proteste senza precedenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilrusso Vladimirha avuto un "lungo" con il suo omologoKassym - Jomart Tokayev con l'obiettivo di "l'" nel paese dopo le proteste senza precedenti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un 'lungo colloquio' con il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev co… - fisco24_info : Colloquio Putin-presidente kazako per 'ristabilire ordine': Lo rende noto il Cremlino. 'Rimarranno in contatto cost… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un 'lungo colloquio' con il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev con l'ob… - iconanews : Colloquio Putin-presidente kazako per 'ristabilire ordine' - Massimi47715989 : Colloquio Putin-presidente kazako per 'ristabilire ordine' - Mondo - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Colloquio Putin Colloquio Putin - presidente kazako per 'ristabilire ordine' Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un "lungo colloquio" con il suo omologo kazako Kassym - Jomart Tokayev con l'obiettivo di "ristabilire l'ordine" nel paese dopo le proteste senza precedenti degli ultimi giorni. Lo ...

Kazakhstan: presidente Tokayev a Putin, situazione si sta stabilizzando Mosca, 08 gen 10:41 - Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo del Kazakhstan, Kassym - Jomart Tokayev. Lo ha riferito il Cremlino. "Il presidente del Kazakhstan ha parlato in dettaglio della situazione nel ...

Kazakhstan: Ex leader Nazarbayev sollecita sostegno a governo ANSA Nuova Europa Colloquio Putin-presidente kazako per 'ristabilire ordine' Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un "lungo colloquio" con il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev con l'obiettivo di "ristabilire l'ordine" nel paese dopo le proteste senza precedenti d ...

Crisi ucraina, un ruolo alla Ue ai margini della Nato Il primo grosso problema che deve affrontare la presidenza francese della Ue, è la minaccia di guerra in Ucraina e i rapporti con la Russia. Lo ha ricordato ieri la presidente della Commissione Ue, Ur ...

Il presidente russo Vladimirha avuto un "lungo" con il suo omologo kazako Kassym - Jomart Tokayev con l'obiettivo di "ristabilire l'ordine" nel paese dopo le proteste senza precedenti degli ultimi giorni. Lo ...Mosca, 08 gen 10:41 - Il presidente della Federazione Russa, Vladimir, ha avuto untelefonico con l'omologo del Kazakhstan, Kassym - Jomart Tokayev. Lo ha riferito il Cremlino. "Il presidente del Kazakhstan ha parlato in dettaglio della situazione nel ...Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un "lungo colloquio" con il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev con l'obiettivo di "ristabilire l'ordine" nel paese dopo le proteste senza precedenti d ...Il primo grosso problema che deve affrontare la presidenza francese della Ue, è la minaccia di guerra in Ucraina e i rapporti con la Russia. Lo ha ricordato ieri la presidente della Commissione Ue, Ur ...