Chiudere le scuole non sarà la soluzione. Ecco i veri responsabili del disastro (Di sabato 8 gennaio 2022) Quando ieri il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che avrebbe chiuso primarie e medie da lunedì prossimo mi è sembrato di rivivere un angosciante deja vu. Allo stesso modo, stamattina sui giornali rivedo un dibattito che mai e poi mai avrei creduto di dover rileggere, con gli stessi, identici titoli, “scontro sulla scuola”, “le regioni chiedono di rinviare apertura”, “l’allarme dei medici sulle scuole”, “scuole, problema trasporti”, etc. Tutto ciò che sta accadendo ha davvero qualcosa di allucinante se si pensa che, a differenza dell’anno passato, quello in cui i vari De Luca ed Emiliano hanno tenuto chiuse le scuole a piacere, tantissimo è cambiato. Perché abbiamo una percentuale se non bulgara poco ci manca di vaccinati, con numeri altissimi anche nella fascia tra i 12 e i 19. Quei ragazzi che, avendo sofferto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Quando ieri il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che avrebbe chiuso primarie e medie da lunedì prossimo mi è sembrato di rivivere un angosciante deja vu. Allo stesso modo, stamattina sui giornali rivedo un dibattito che mai e poi mai avrei creduto di dover rileggere, con gli stessi, identici titoli, “scontro sulla scuola”, “le regioni chiedono di rinviare apertura”, “l’allarme dei medici sulle”, “, problema trasporti”, etc. Tutto ciò che sta accadendo ha davvero qualcosa di allucinante se si pensa che, a differenza dell’anno passato, quello in cui i vari De Luca ed Emiliano hanno tenuto chiuse lea piacere, tantissimo è cambiato. Perché abbiamo una percentuale se non bulgara poco ci manca di vaccinati, con numeri altissimi anche nella fascia tra i 12 e i 19. Quei ragazzi che, avendo sofferto ...

Advertising

ItaliaViva : Chiudere le scuole perché si ha paura, è facile. La vera sfida invece è quella di portare i vaccini nelle classi. L… - ElisaDospina : Questo era quello che accadeva a Capodanno alla discoteca La Riviera di #Madrid in occasione del #Wepartypride Ment… - SimonaMalpezzi : Bene l’accordo raggiunto per calmierare il prezzo delle Ffp2. Il @pdnetwork lo aveva chiesto in cdm. I vaccini insi… - elayrnomorespam : RT @zaynxstan: scusate ma il governo lo sa che è più utile chiudere le scuole superiori che le elementari? Innanzitutto le superiori sono q… - mcuheartx : non si può tornare indietro. non si può chiudere gli stadi ma non chiudere le scuole, i teatri e i cinema e farlo s… -