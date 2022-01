Chiara Ferragni si mette letteralmente a nudo, capezzoli in libertà: la più spinta delle fotografie | Guarda (Di sabato 8 gennaio 2022) "Night in Crans Montana", l'esclusiva località in Svizzera, nel Canton Vallese. E la "notte in Crans Montana" è quella di Chiara Ferragni, che guarita dal Covid e insieme al maritino Fedez si concede qualche giorno di relax nel lusso. Ovviamente, il racconto delle ferie viaggia sul profilo Instagram della meravigliosa influencer. E le ultime foto sono... da censura. Eccola infatti mentre si prepara alla sua "night". E così Chiara Ferragni si mostra in una tripletta di fotografie, quelle che potete vedere qui sotto, ad altissimo tasso erotico. Pantalone nero ma soprattutto una peculiare maglia a rete, del tutto trasparente. E del reggiseno non vi è assolutamente traccia: capezzoli in libertà per un'imperiale Chiara ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) "Night in Crans Montana", l'esclusiva località in Svizzera, nel Canton Vallese. E la "notte in Crans Montana" è quella di, che guarita dal Covid e insieme al maritino Fedez si concede qualche giorno di relax nel lusso. Ovviamente, il raccontoferie viaggia sul profilo Instagram della meravigliosa influencer. E le ultime foto sono... da censura. Eccola infatti mentre si prepara alla sua "night". E cosìsi mostra in una tripletta di, quelle che potete vedere qui sotto, ad altissimo tasso erotico. Pantalone nero ma soprattutto una peculiare maglia a rete, del tutto trasparente. E del reggiseno non vi è assolutamente traccia:inper un'imperiale...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Le ciabatte con pelo per la moda invernale 2022 Le vediamo indossate da Chiara Ferragni in qualsiasi stagione, le ciabatte con pelo sono l'accessorio amatissimo di questo inverno 2022 , da indossare a casa per accogliere gli ospiti oppure per uscire a bere il caffè con le ...

