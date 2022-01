Chi è l’uomo che guida i russi in Kazakistan (Di sabato 8 gennaio 2022) Si chiama Andrey Nikolaevich Serdyukov, code name “Sedov”, è un generale tre stelle che comanda le truppe aviotrasportate russe e che il Cremlino ha messo a capo della missione di peacekeeping che ha repentinamente inviato in Kazakistan per sedare — sopprimere — la rivolta contro il presidente Kassym-Jomart Tokayev e contro tutto ciò che rappresenta (leggasi Nursultan Nazarbayev e il sistema di potere corrotto e ristretto che controlla da oltre tre decenni). Sedov è un uomo scelto, sceltissimo dal presidente Vladimir Putin. La sua carriera è iniziata nel 1983 e passando dall’Ordine del merito alla medaglia di Eroe della Federazione Russa è arrivato alla guida delle missioni più speciali che Mosca progetta – sia per necessità di protezione diretta davanti al dilagare dell’instabilità ai propri confini, sia per capitalizzare da queste secondo i propri ... Leggi su formiche (Di sabato 8 gennaio 2022) Si chiama Andrey Nikolaevich Serdyukov, code name “Sedov”, è un generale tre stelle che comanda le truppe aviotrasportate russe e che il Cremlino ha messo a capo della missione di peacekeeping che ha repentinamente inviato inper sedare — sopprimere — la rivolta contro il presidente Kassym-Jomart Tokayev e contro tutto ciò che rappresenta (leggasi Nursultan Nazarbayev e il sistema di potere corrotto e ristretto che controlla da oltre tre decenni). Sedov è un uomo scelto, sceltissimo dal presidente Vladimir Putin. La sua carriera è iniziata nel 1983 e passando dall’Ordine del merito alla medaglia di Eroe della Federazione Russa è arrivato alladelle missioni più speciali che Mosca progetta – sia per necessità di protezione diretta davanti al dilagare dell’instabilità ai propri confini, sia per capitalizzare da queste secondo i propri ...

