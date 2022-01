Chelsea-Chesterfield, le formazioni ufficiali (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Chelsea scende in campo per il terzo turno di FA Cup in cui affronterà il Chesterfield, squadra della National League (di seguito le formazioni ufficiali). I Blues sono reduci dalla vittoria contro il Tottenham nella semifinale di andata della Carabao Cup, e punta ad andare fino in fondo anche nella Coppa d’Inghilterra che ha vinto 8 volte. Solo Arsenal (14) e Manchester United (12) hanno alzato il trofeo più volte. L’ultima volta che i londinesi non sono riusciti a superare questo turno di FA Cup è stato nel 1998, quando persero 5-3 contro i Red Devils. Quello odierno è il 16esimo confronto tra il Chelsea e una squadra non appartenente alla Football League. Il più recente risale al gennaio 2004, quando i Blues allenati da Claudio Ranieri vinsero 0-1 in trasferta contro il Scarborough, squadra ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilscende in campo per il terzo turno di FA Cup in cui affronterà il, squadra della National League (di seguito le). I Blues sono reduci dalla vittoria contro il Tottenham nella semifinale di andata della Carabao Cup, e punta ad andare fino in fondo anche nella Coppa d’Inghilterra che ha vinto 8 volte. Solo Arsenal (14) e Manchester United (12) hanno alzato il trofeo più volte. L’ultima volta che i londinesi non sono riusciti a superare questo turno di FA Cup è stato nel 1998, quando persero 5-3 contro i Red Devils. Quello odierno è il 16esimo confronto tra ile una squadra non appartenente alla Football League. Il più recente risale al gennaio 2004, quando i Blues allenati da Claudio Ranieri vinsero 0-1 in trasferta contro il Scarborough, squadra ...

