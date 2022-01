Checco Zalone a Sanremo 2022: sarà il super ospite del Festival (Di sabato 8 gennaio 2022) Amadeus ha messo a segno il primo colpaccio per Sanremo 2022: Checco Zalone sarà il super ospite della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana! Checco Zalone super ospite di Sanremo 2022: è questo il primo colpaccio della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana targata Amadeus, che prenderà il via il 1 febbraio nella città ligure. Da tempo nella wishlist di Amadeus, Checco Zalone sarà all'Ariston in una delle cinque serate. Campione al botteghino con i suoi film, Zalone non si concede spesso in televisione e, per questo, rappresenta una grande ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 gennaio 2022) Amadeus ha messo a segno il primo colpaccio perildella nuova edizione deldella Canzone Italiana!di: è questo il primo colpaccio della nuova edizione deldella Canzone Italiana targata Amadeus, che prenderà il via il 1 febbraio nella città ligure. Da tempo nella wishlist di Amadeus,all'Ariston in una delle cinque serate. Campione al botteghino con i suoi film,non si concede spesso in televisione e, per questo, rappresenta una grande ...

