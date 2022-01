Centinaia di monrealesi rimasti senza vaccino | è disagio al San Gaetano

Leggi su monrealelive

(Di sabato 8 gennaio 2022) MONREALE – Negli scorsi giorni l’amministrazione comunale ha promosso sui social l’ennesimo hub vaccinale, che si svolgerà il 18 e il 19 gennaio. Moltissimi cittadini hanno però riscontrato non pochi problemi per prenotarsi tramite l’apposito link. A quanto pare l’enorme mole di abitanti che si sono prenotati ha fatto terminare le scorte disponibili in pochissimi minuti. (Monrealelive.it)