Cecchi Paone perde le staffe contro la giornalista: a che titolo parla? E Lei: e tu saresti uno scienziato? (video) (Di sabato 8 gennaio 2022) A Zona Bianca, su Rete4, va in onda il consueto teatrino pro vax-no vax. Stavolta ad interpretare i ruoli sono Alessandro Cecchi Paone e la giornalista Azzurra Barbuto che da mesi, su twitter, tuona contro il vaccino anti Covid e difende il diritto di scelta del cittadino. Oltre ovviamente a criticare il green pass che a suo avviso lede diritti fondamentali, antecedenti alla Costituzione in quanto fanno parte dei diritti universali di tutti gli uomini. E proprio mentre sta spiegando questo concetto, Alessandro Cecchi Paone la interrompe e dice: "Ma chi è lei? A che titolo parla?". Azzurra Barbuto a quel punto si inalbera e vanta la sua laurea in Scienze politiche mentre Cecchi Paone la incalza: "Quindi è esperta di ..."

