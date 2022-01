C’è posta per Te, spoiler 8 gennaio: Stefano De Martino ospite (Di sabato 8 gennaio 2022) Da questa sera, sabato 8 gennaio 2022, torna l’appuntamento con C’è posta per Te. Il programma di Maria De Filippi, giunto alla ventiquattresima edizione, che ogni anno tiene incollati alla tv milioni di spettatori. L’appuntamento odierno si preannuncia già da questo momento ricco di emozioni. La padrona di casa accoglierà nel suo studio due grandi super ospiti. Il people show andrà avanti fino alla prossima primavera. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando nei dettagli. C’è posta per Te, Maria De Filippi torna in prima serata Da stasera, sabato 8 gennaio 2022, Maria De Filippi tornerà nuovamente a presidiare la fascia del sabato sera. Dopo il successo autunnale di Tu si que vales, Maria De Filippi è pronta a tornare alla ribalta, narrando in prima persona nuove storie intriganti. (l’articolo continua ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 8 gennaio 2022) Da questa sera, sabato 82022, torna l’appuntamento con C’èper Te. Il programma di Maria De Filippi, giunto alla ventiquattresima edizione, che ogni anno tiene incollati alla tv milioni di spettatori. L’appuntamento odierno si preannuncia già da questo momento ricco di emozioni. La padrona di casa accoglierà nel suo studio due grandi super ospiti. Il people show andrà avanti fino alla prossima primavera. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando nei dettagli. C’èper Te, Maria De Filippi torna in prima serata Da stasera, sabato 82022, Maria De Filippi tornerà nuovamente a presidiare la fascia del sabato sera. Dopo il successo autunnale di Tu si que vales, Maria De Filippi è pronta a tornare alla ribalta, narrando in prima persona nuove storie intriganti. (l’articolo continua ...

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - MediasetPlay : Ci siamo quasi! ?? Manca pochissimo e potremo tornare ad emozionarci ancora con le storie di C'è Posta per Te ?? Vi… - jaakon_ : Stasera pizza home made tutti liberi e C'è posta per Te. Dalla stanza numero 69 dell'ospizio è tutto. - zazoomblog : C’È POSTA PER TE: PAOLO BONOLIS E STEFANO DE MARTINO INAUGURANO LA 25° EDIZIONE - #POSTA #PAOLO #BONOLIS #STEFANO - zazoomblog : Chiara Carcano è una delle postine di C’è Posta per Te ma sapete qual è il suo titolo di studio? Pochi lo sanno -… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta I francobolli dedicati al Natale - arteventinews.it Arteventi News