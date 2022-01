C’è posta per te: il ritorno di Maria De Filippi tra storie emozionanti e grandi ospiti (Di sabato 8 gennaio 2022) Sabato 8 gennaio 2022 prende il via la 25esima edizione di uno dei programmi più amati di sempre. La regina della televisione Maria De Filippi è pronta a tornare in televisione su Canale5 con la nuova stagione di C’è posta per te per continuare a raccontare i sentimenti, le emozioni, gli addii, le sorprese, i sorrisi ed anche i dolori della gente comune che le affida le loro toccanti storie. La presentatrice che ha scritto, creato e conduce il format di successo è pronta a tornare a fare compagnia al pubblico della rete per un ciclo imperdibile di 8 sabato consecutivi che accompagneranno i telespettatori fino alle porte della primavera. Quello che vedremo questa sera su Canale 5 e chi saranno i due attesi ospiti di puntata che si presteranno per delle toccanti sorprese. C’è posta ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Sabato 8 gennaio 2022 prende il via la 25esima edizione di uno dei programmi più amati di sempre. La regina della televisioneDeè pronta a tornare in televisione su Canale5 con la nuova stagione di C’èper te per continuare a raccontare i sentimenti, le emozioni, gli addii, le sorprese, i sorrisi ed anche i dolori della gente comune che le affida le loro toccanti. La presentatrice che ha scritto, creato e conduce il format di successo è pronta a tornare a fare compagnia al pubblico della rete per un ciclo imperdibile di 8 sabato consecutivi che accompagneranno i telespettatori fino alle porte della primavera. Quello che vedremo questa sera su Canale 5 e chi saranno i due attesidi puntata che si presteranno per delle toccanti sorprese. C’è...

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - hugmeesposito : stasera c’è posta per te. domani amici. lunedì uomini e donne. - xmaricaax : Chi stasera guarda c'è posta per te come me????? - clara__189 : RT @immreb: ??Amici Spoiler: Arriva il ragazzo che fa il postino per consegnare la busta di “c’è posta per te” a Christian da parte di Matti… - sara_nimri : RT @sadic0stears: sta fottuta registrazione dura da più di 3 ore e mezzo praticamente o è una puntata del serale o è uno special di c'è pos… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta I francobolli dedicati al Natale - arteventinews.it Arteventi News