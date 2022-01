C’è Posta per Te, anticipazioni prima puntata: due ospiti molto speciali (Di sabato 8 gennaio 2022) Torna “C’è Posta per te”, il programma del sabato sera di Maria De Filippi: la prima puntata della nuova stagione andrà in onda stasera, in prima serata su Canale 5. Come sempre non ci sono anticipazioni riguardanti le storie che verranno trattate – anche se sappiamo che ci sarà il consueto appuntamento con uomini e donne di una certa età che cercano i loro vecchi amori – ma siamo in grado di dirvi chi saranno gli ospiti: si tratta di Paolo Bonolis e di Stefano De Martino, quest’ultimo pupillo della padrona di casa. Anche quest’anno il format promette di essere un successo, voi lo seguirete? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, web in fiamme: Katia la passa liscia, su Twitter spopola l’hashtag “vergogna” L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 gennaio 2022) Torna “C’èper te”, il programma del sabato sera di Maria De Filippi: ladella nuova stagione andrà in onda stasera, inserata su Canale 5. Come sempre non ci sonoriguardanti le storie che verranno trattate – anche se sappiamo che ci sarà il consueto appuntamento con uomini e donne di una certa età che cercano i loro vecchi amori – ma siamo in grado di dirvi chi saranno gli: si tratta di Paolo Bonolis e di Stefano De Martino, quest’ultimo pupillo della padrona di casa. Anche quest’anno il format promette di essere un successo, voi lo seguirete? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, web in fiamme: Katia la passa liscia, su Twitter spopola l’hashtag “vergogna” L’ultimadel Grande Fratello Vip ...

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - laraxaccount : RT @trash_italiano: Per fortuna domani C’è Posta Per Te - harblvd : stasera probabilmente mi metterò davvero a guardare c'è posta per te già rido - mammachioccia_ : Oggi pomeriggio doccia calda+ tisana e kdrama, poi stasera c’è posta per te, sabato perfetto - TuaSorella_85 : @OsservaMy @IlBarone_Siculo ?? Ora vi chiamò a c’è posta per te -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Che rapporto tra libertà di espressione e rispetto del sentimento religioso in Europa? korazym.org