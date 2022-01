(Di sabato 8 gennaio 2022)– Nell’ambito dell’azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando Provinciale dihanno tratto in arresto un cittadino, di origine nigeriana, trovato indi1 kg di sostanza stupefacente del tipo «» allo stato puro. In particolare, le attività ispettive – svolte dai militari della Compagnia di-Fontanarossa, anche a seguito dell’analisi dei voli in arrivo all’di– hanno consentito di individuare, tra i viaggiatori provenienti da Parigi, un cittadino di origine nigeriana. Sottoposto dai militari del Corpo al controllo del bagaglio e alla consueta intervista conoscitiva finalizzata a ricostruirne gli spostamenti, il soggetto ha fornito notizie ...

Lopinionista : Catania, in possesso di oltre 1 kg di eroina in aeroporto: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Catania possesso

... con ripartenza delle scuole in dad e limitazioni per chi non è indi super green pass. A ... I numeri delle singole province: Palermo 1.229 nuovi casi,1.741, Messina 1.575, Siracusa ...I posti disponibili sono 30, possono candidarsi i laureati indi laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Biologia e Scienze statistiche. Costituiscono titoli di accesso preferenziali una ...Un 51enne, S.M., è stato arrestato in un'operazione antidroga nel quartiere Librino, a Catania, durante la quale sono rimasti feriti anche due poliziotti. Durante il blitz gli agenti hanno rinvenuto 1 ...All'assessorato alle Infrastrutture, il 21 ottobre, è stato firmato un decreto che contiene il documento che ufficializza la corretta esecuzione dei lavori sul costone. Reperirlo per il Comune non è s ...