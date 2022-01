Caro energia, raddoppiato in tre anni il costo della bolletta per le imprese (Di sabato 8 gennaio 2022) L’indagine della Cgia di Mestre: rispetto al 2019, è di 36 miliardi il rinCaro previsto per quest’anno. Tra le regioni è la Lombardia a pagare il prezzo più salato con un incremento di 8,5 miliardi. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 gennaio 2022) L’indagineCgia di Mestre: rispetto al 2019, è di 36 miliardi il rinprevisto per quest’anno. Tra le regioni è la Lombardia a pagare il prezzo più salato con un incremento di 8,5 miliardi.

