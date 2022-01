Carige tra Italia e volo all’estero (Di sabato 8 gennaio 2022) Ci mancavano solo le richieste di Fratelli d’Italia sulla tutela del sistema finanziario Italiano a complicare il salvataggio di Carige. Lunedì il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), azionista di controllo della banca ligure, chiuderà l’attività istruttoria sulle offerte non vincolanti ricevute. L’unica conferma ufficiale arriva per Bper, disposta ad acquistare Carige per un euro a fronte di una ricapitalizzazione a carico del Fondo di un miliardo di euro (proposta già respinta, ma che dovrebbe essere stata riformulata dall’istituto modenese il cui azionista di riferimento è Unipol). Sugli altri nomi il Fitd preferisce non sbilanciarsi, anche se sembra ormai certo l’interesse della francese Crédit Agricole e del fondo americano Cerberus, mentre alcuni rumors parlano di una possibile mossa di un altro ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) Ci mancavano solo le richieste di Fratelli d’sulla tutela del sistema finanziariono a complicare il salvataggio di. Lunedì il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), azionista di controllo della banca ligure, chiuderà l’attività istruttoria sulle offerte non vincolanti ricevute. L’unica conferma ufficiale arriva per Bper, disposta ad acquistareper un euro a fronte di una ricapitalizzazione a carico del Fondo di un miliardo di euro (proposta già respinta, ma che dovrebbe essere stata riformulata dall’istituto modenese il cui azionista di riferimento è Unipol). Sugli altri nomi il Fitd preferisce non sbilanciarsi, anche se sembra ormai certo l’interesse della francese Crédit Agricole e del fondo americano Cerberus, mentre alcuni rumors parlano di una possibile mossa di un altro ...

