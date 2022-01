Capienza Stadi Serie A – Milan | che danno! Perdita da almeno 3 milioni

Advertising

lapoelkann_ : Anche a capienza ridotta gli idioti negli stadi non mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o co… - DiMarzio : .@SerieA I Ufficiale la riduzione della capienza negli stadi: il comunicato?? - DiMarzio : #LegaSerieA, arriva la decisione sulla presenza di pubblico negli stadi: capienza ridotta a soli 5.000 posti per du… - PianetaMilan : Capienza Stadi #SerieA – #Milan, che danno! Perdita da almeno 3 milioni #ACMilan #SempreMilan - zugrusina : @GmaHappymilan Che carina che sei, faccio un rtw, anche se già stadi per quella data avranno una capienza massima di 5000 persone ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Capienza Stadi

Anche aridotta gli idioti neglinon mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o cori contro Vlahovic non fa differenza. Basta'.Dunque sono state "salvate", anche per questione di tempo, le partite in programma domani tra cui i big match tra Roma e Juventus e Inter e Lazio, che si disputeranno con la ridefinitaal 50%...MILANO - In considerazione della crescita esponenziale dei contagi degli ultimi giorni le Società di Serie A, riunitesi nel pomeriggio in Assemblea, hanno deliberato all'unanimità la riduzione della c ...Spalti aperti per un massimo di 5000 spettatori per la 3^ e 4^ giornata di ritorno e settore ospiti chiuso. Sono le decisioni ufficiaoi della Legadi Serie A confermate dal comunicato ...