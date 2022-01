Campania, ricoveri non urgenti sospesi dal 10 gennaio. “Garantire posti letto per scongiurare il collasso del sistema sanitario regionale” (Di sabato 8 gennaio 2022) In Campania i ricoveri ospedalieri non urgenti saranno sospesi da lunedì. Lo prevede l’ordinanza numero 1/2022 del 7 gennaio, la stessa con cui il governatore Vincenzo De Luca ha disposto la didattica a distanza fino a fine mese per le scuole elementari, medie e dell’infanzia (e che il governo nazionale ha annunciato di voler impugnare). “Al fine di consentire una rapida ottimizzazione dell’organizzazione ospedaliera per fronteggiare questa emergenza, ravvisata la necessità di Garantire la disponibilità di un più adeguato numero di posti letto sia nella degenza medica che chirurgica da dedicare ai pazienti affetti da Covid-19“, premette il testo, è disposta “la sospensione, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino a nuova espressa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Inospedalieri nonsarannoda lunedì. Lo prevede l’ordinanza numero 1/2022 del 7, la stessa con cui il governatore Vincenzo De Luca ha disposto la didattica a distanza fino a fine mese per le scuole elementari, medie e dell’infanzia (e che il governo nazionale ha annunciato di voler impugnare). “Al fine di consentire una rapida ottimizzazione dell’organizzazione ospedaliera per fronteggiare questa emergenza, ravvisata la necessità dila disponibilità di un più adeguato numero disia nella degenza medica che chirurgica da dedicare ai pazienti affetti da Covid-19“, premette il testo, è disposta “la sospensione, a far data dal 102022 e fino a nuova espressa ...

