Cambio di data e orario per tre gare di Serie A e due ottavi di Coppa Italia

Advertising

acffiorentina : CAMBIO DATA E ORARIO | ?? La sfida di Serie A #TorinoFiorentina si terrà lunedì 10/01/2022 alle 17:00 ?? #ForzaViola #Fiorentina - thearsenalrevo1 : RT @acffiorentina: CAMBIO DATA E ORARIO | ?? La sfida di Serie A #TorinoFiorentina si terrà lunedì 10/01/2022 alle 17:00 ?? #ForzaViola #F… - CorSport : Cambio di data e orario per tre gare di #SerieA e due ottavi di #CoppaItalia ?? - liafromf1 : RT @acffiorentina: CAMBIO DATA E ORARIO | ?? La sfida di Serie A #TorinoFiorentina si terrà lunedì 10/01/2022 alle 17:00 ?? #ForzaViola #F… - bologna_sport : Cagliari-Bologna: ufficializzata la data del match, Cambio di giorno anche per Bologna-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Cambio data

dianche per Bologna - Napoli , posticipata a lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 (anziché domenica 16 gennaio alle ore 15). 'Sub iudice' le ultime quattro gare saltate per Covid Sono a ...dianche per Bologna - Napoli , posticipata a lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 (anziché domenica 16 gennaio alle ore ...Sonia Bruganelli, quando torna al GF Vip? L'opinionista conferma la data del suo rientro in studio accanto ad Adriana Volpe.In un campionato condizionato dal Covid, la Lega modifica data e orario per Torino-Fiorentina, Cagliari-Bologna e Napoli-Bologna. 'Sub iudice' intanto le gare saltate nell'ultimo turno ...