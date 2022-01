Calciomercato Torino, derby italiano per Bremer: le ultime (Di sabato 8 gennaio 2022) Calciomercato Torino, fissato il prezzo del centrale brasiliano in vista del mercato estivo: derby italiano per lui Già protagoniste sui campi della Serie A di quella che si preannuncia un’avvincente lotta per lo Scudetto, Inter e Milan potrebbero battagliare sul mercato nel prossimo giugno. Nel mirino di entrambi i club è infatti finito Gleison Bremer, il difensore brasiliano del Torino. La società del patron Cairo non intende privarsi del suo giocatore fino al prossimo giugno. Il prezzo fissato è sempre quello: 30 milioni. Come riporta Gianluca di Marzio, i due club milanesi puntano a chiudere su una base di 20 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022), fissato il prezzo del centrale brasiliano in vista del mercato estivo:per lui Già protagoniste sui campi della Serie A di quella che si preannuncia un’avvincente lotta per lo Scudetto, Inter e Milan potrebbero battagliare sul mercato nel prossimo giugno. Nel mirino di entrambi i club è infatti finito Gleison, il difensore brasiliano del. La società del patron Cairo non intende privarsi del suo giocatore fino al prossimo giugno. Il prezzo fissato è sempre quello: 30 milioni. Come riporta Gianluca di Marzio, i due club milanesi puntano a chiudere su una base di 20 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

