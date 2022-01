Calciomercato Serie A LIVE: Insigne e Piatek ufficiali, nome nuovo per la difesa del Milan (Di sabato 8 gennaio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 8 GENNAIO Insigne a Toronto: ecco l’ufficialità (CLICCA QUI) Calciomercato Milan, per la difesa spunta Tanganga (CLICCA QUI)Piatek è un nuovo giocatore della Fiorentina (CLICCA QUI)Rincon alla Samp, arriva l’annuncio ufficiale (CLICCA QUI) La Salernitana sulle tracce di Zaza (CLICCA QUI) La ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 8 GENNAIOa Toronto: ecco l’tà (CLICCA QUI), per laspunta Tanganga (CLICCA QUI)è ungiocatore della Fiorentina (CLICCA QUI)Rincon alla Samp, arriva l’annuncio ufficiale (CLICCA QUI) La Salernitana sulle tracce di Zaza (CLICCA QUI) La ...

Advertising

carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - Gazzetta_it : Vlahovic, spunta l'Arsenal: offerta di 70 milioni per prenderlo subito #calciomercato - sportli26181512 : Dall'esordio di Parma alla Fiorentina, ora il sogno scudetto con il Milan: le 400 panchine di Pioli in Serie A: 400… - CalcioOggi : Serie A, la Lega riduce la capienza degli stadi a 5.000 spettatori per le giornate del 16 e 23 gennaio. Domani anco… - CalcioOggi : Serie A, la Lega riduce la capienza degli stadi a 5000 spettatori per le prossime due giornate. Gli aggiornamenti -… -