Calciomercato Roma – Ufficiale: Maitland-Niles è giallorosso: il comunicato (Di sabato 8 gennaio 2022) Primo colpo di Calciomercato della Roma: arriva Ainsley Maitland-Niles dall'Arsenal. Ecco il comunicato Ufficiale del club giallorosso Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 gennaio 2022) Primo colpo didella: arriva Ainsleydall'Arsenal. Ecco ildel club

Advertising

DiMarzio : #SerieA | La @OfficialASRoma ha depositato il contratto di #MaitlandNiles in Lega - DiMarzio : .@OfficialASRoma, si limano i dettagli per Sergio #Oliveira del @FCPorto: presto novità - DiMarzio : .@OfficialASRoma, adesso è ufficiale: Ainsley #MaitlandNiles è un nuovo giocatore giallorosso - Valer10ASR : RT @DiMarzio: .@OfficialASRoma, si limano i dettagli per Sergio #Oliveira del @FCPorto: presto novità - Fdsanz : RT @DiMarzio: .@OfficialASRoma, si limano i dettagli per Sergio #Oliveira del @FCPorto: presto novità -