Calciomercato Fiorentina, Piatek: 'Voglio esultare tante volte' (Di sabato 8 gennaio 2022) FIRENZE - "In Italia sono stato bene e sono felice di essere tornato, ringrazio la Fiorentina per la fiducia e ora Voglio mostrare il mio valore. Qui spero di esultare tante volte" . Lo ha dichiarato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 gennaio 2022) FIRENZE - "In Italia sono stato bene e sono felice di essere tornato, ringrazio laper la fiducia e oramostrare il mio valore. Qui spero di" . Lo ha dichiarato ...

Advertising

Gazzetta_it : Fiorentina scatenata: dopo Ikoné e Piatek, ora punta su Isco #calciomercato - carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - Gazzetta_it : Vlahovic, spunta l'Arsenal: offerta di 70 milioni per prenderlo subito #calciomercato - CorSport : #Calciomercato #Fiorentina, #Piatek: 'Voglio esultare tante volte' ?? - SOSFanta : ?? Gazzetta: '#TorinoFiorentina, ecco ora e data! Le ultime su Udinese e Salernitana' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Calciomercato Fiorentina, Piatek: 'Voglio esultare tante volte' Genoa ? Non ne voglio parlare tanto, è sempre nel mio cuore, ho fatto tante cose giuste e belle lì ma ora sono qui alla Fiorentina, felice ed ho tanta voglia di dimostrare il mio valore".

Covid: ASL fermano 4 gare - la Lega non prevede rinvii Le partite che non si giocheranno causa Covid Bologna - Inter Atalanta - Torino Salernitana - Venezia Fiorentina - Udinese Consiglio di Lega: Le decisioni chiave: Nel Consiglio di Lega straordinario, ...

Calciomercato Fiorentina, ora le uscite: Amrabat e Benassi Corriere dello Sport Serie A, Inzaghi cerca la rivincita contro la Lazio: Mourinho attende la Juventus. Rinviata Cagliari-Bologna Nella 21esima giornata del campionato di serie A, da seguire i big match Inter-Lazio e Roma-Juventus. Si giocano Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta dopo i ricorsi vinti dalla Lega Calcio contro le A ...

Covid, Lega di Serie A: «Per due turni solo in 5mila allo stadio» L’assemblea della Lega calcio di serie A – apprende l’Ansa – ha approvato all’unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per due turni. A 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi ...

Genoa ? Non ne voglio parlare tanto, è sempre nel mio cuore, ho fatto tante cose giuste e belle lì ma ora sono qui alla, felice ed ho tanta voglia di dimostrare il mio valore".Le partite che non si giocheranno causa Covid Bologna - Inter Atalanta - Torino Salernitana - Venezia- Udinese Consiglio di Lega: Le decisioni chiave: Nel Consiglio di Lega straordinario, ...Nella 21esima giornata del campionato di serie A, da seguire i big match Inter-Lazio e Roma-Juventus. Si giocano Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta dopo i ricorsi vinti dalla Lega Calcio contro le A ...L’assemblea della Lega calcio di serie A – apprende l’Ansa – ha approvato all’unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per due turni. A 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi ...