Calcio, stretta della Serie A: allo stadio tetto di 5mila spettatori per le prossime giornate (Di sabato 8 gennaio 2022) Delle partite a porte chiuse non sembrano volerne sentir parlare, meno ancora della sospensione del campionato. E così le società della Serie A hanno puntato, per ora, su una soluzione di compromesso: ridurre il numero massimo di spettatori allo stadio a 5mila. La decisione è stata presa dall’Assemblea della Lega Calcio, che ha votato all’unanimità la stretta per le partite della 22esima e 23esima giornata di campionato, in programma nei fine settimana del 16 e del 23 gennaio. Per la 21esima giornata, che si svolgerà domani, e per la finale di Supercoppa, in calendario per mercoledì 12, invece, resta confermata la presenza del pubblico al 50%. Il «grosso sacrificio» della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Delle partite a porte chiuse non sembrano volerne sentir parlare, meno ancorasospensione del campionato. E così le societàA hanno puntato, per ora, su una soluzione di compromesso: ridurre il numero massimo di. La decisione è stata presa dall’AssembleaLega, che ha votato all’unanimità laper le partite22esima e 23esima giornata di campionato, in programma nei fine settimana del 16 e del 23 gennaio. Per la 21esima giornata, che si svolgerà domani, e per la finale di Supercoppa, in calendario per mercoledì 12, invece, resta confermata la presenza del pubblico al 50%. Il «grosso sacrificio»...

Advertising

ehylouimhere : Loro la donna la vogliono: 1) magra ma con le tettone 2) magra ma col culone 3) culone ma allo stesso tempo gambe… - SecolodItalia1 : Calcio, stretta della Serie A: allo stadio tetto di 5mila spettatori per le prossime giornate… - CalcioWebPuglia : 08 Gennaio 2022 Covid, la stretta del governo, calcio in ansia - ToussaintMaheu : @stevevicrn Sono ateo e anticlericale e vado in chiesa solo per i funerali di amici. I preti, però, hanno persino c… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Calcio Anche la @FIGC preoccupa #Draghi, che ha chiesto una stretta al campionato in un momento simile, soprattutto sugl… -