Calcio: Serie A, Vlahovic giocatore del mese di dicembre (Di sabato 8 gennaio 2022) Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è il giocatore del mese di dicembre. Lo annuncia la Lega Serie A in una nota. La consegna del trofeo e della card 'Player Of The Month' avverranno nel pre-partita di Fiorentina-Genoa, in programma lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - L'attaccante della Fiorentina Dusanè ildeldi. Lo annuncia la LegaA in una nota. La consegna del trofeo e della card 'Player Of The Month' avverranno nel pre-partita di Fiorentina-Genoa, in programma lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

Advertising

Gazzetta_it : Juve: 28 gol in 20 gare, il peggior attacco del millennio - azangrillo : Quando è una squadra di calcio a indicare la via da seguire! @sscnapoli @ADeLaurentiis - GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - FGuardiella : News Calcio - infoitsport : Calcio, Lega Serie A: tetto di 5 mila persone allo stadio per le gare del 16 e 23 gennaio -