Calcio | Palummella ultras Napoli | ' perché giocare con pubblico all' Allianz e ora si chiude?'

(Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Servirebbe una maggiore chiarezza e maggiore uniformità nelle decisioni. La salute viene prima di tutto masi è permesso diJuventus-con il 50% degli spettatori a Torino e ora si? Anche due giorni fa c'erano 200.000 contagi. Mi sembra una decisione ad hoc per favorire le squadre del Nord contro quelle del Sud". Lo dice all'Adnkronos Gennaro Montori, leader storico del tifo napoletano in merito alla possibilità dire algli stadi per l'emergenza Covid. "Per me la politica non deve mettere bocca in questo argomento ma devono decidere solo medici e scienziati -aggiunge Montuori-. Speriamo comunque che si torni presto a rivedere gli stadi pienisenza tifo ilmuore".