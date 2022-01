Calcio: Napoli, Koulibaly positivo al Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, in questi giorni impegnato con la nazionale del Senegal in Coppa d'Africa, è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è la società partenopea tramite un post pubblicato su Twitter: "Kalidou Koulibaly impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d'Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Il difensore delKalidou, in questi giorni impegnato con la nazionale del Senegal in Coppa d'Africa, è risultatoal-19. A renderlo noto è la società partenopea tramite un post pubblicato su Twitter: "Kalidouimpegnato con la propria Nazionale per la Coppa d'Africa, è risultatoal-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo".

