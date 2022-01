Calcio: Lega Serie A, 'riduzione a 5000 spettatori testimonia senso responsabilità delle società' (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "In considerazione della crescita esponenziale dei contagi degli ultimi giorni le società di Serie A, riunitesi nel pomeriggio in Assemblea, hanno deliberato all'unanimità la riduzione della capienza degli stadi al limite massimo di 5 mila spettatori per tutte le gare delle proprie competizioni a partire dal 15 gennaio fino al 5 di febbraio, data di ritorno in campo dopo la sosta riservata alle nazionali. Si precisa che per questo periodo non verranno destinati biglietti al settore ospiti proprio per evitare il trasferimento dei tifosi da una città all'altra". Così in una nota la Lega di Serie A al termine dell'Assemblea che ha deciso di ridurre il pubblico a un massimo di 5000 spettatori in occasione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "In considerazione della crescita esponenziale dei contagi degli ultimi giorni lediA, riunitesi nel pomeriggio in Assemblea, hanno deliberato all'unanimità ladella capienza degli stadi al limite massimo di 5 milaper tutte le gareproprie competizioni a partire dal 15 gennaio fino al 5 di febbraio, data di ritorno in campo dopo la sosta riservata alle nazionali. Si precisa che per questo periodo non verranno destinati biglietti al settore ospiti proprio per evitare il trasferimento dei tifosi da una città all'altra". Così in una nota ladiA al termine dell'Assemblea che ha deciso di ridurre il pubblico a un massimo diin occasione della ...

Advertising

TgLa7 : #Calcio Lega #SerieA: per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alle partite. - MCriscitiello : Nessuna minaccia di Draghi a Gravina di sospendere il campionato ma solo la volontà di capire come agire sin da sub… - capuanogio : ?? #Draghi ha chiamato #Gravina chiedendo di fermare la #SerieA per qualche settimana. La Lega sulle barricate. E… - sindelicato : Tornano gli stadi semivuoti: 16-23 gennaio solo in 5000 - TV7Benevento : Calcio: Lega Serie A, 'riduzione a 5000 spettatori testimonia senso responsabilità delle società' (2)... -