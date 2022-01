Calcio: Lega A. Convocata Assemblea urgente su pubblico negli stadi (Di sabato 8 gennaio 2022) Ieri Draghi aveva chiesto a Gravina di verificare l'ipotesi di tornare alle gare senza pubblico. MILANO - La Lega di Serie A ha convocato in via d'urgenza un'Assemblea esclusivamente in ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Ieri Draghi aveva chiesto a Gravina di verificare l'ipotesi di tornare alle gare senza. MILANO - Ladi Serie A ha convocato in via d'urgenza un'esclusivamente in ...

